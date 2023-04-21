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Мишустин рассказал о расширенном механизме внесудебного банкротства

18:17
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Этот вопрос обсуждался на заседании кабмина

Обеспечение устойчивости региональных бюджетов в пятницу обсуждали на заседании правительства, которое провёл глава кабмина Михаил Мишустин.
Мишустин призвал сделать финансовые услуги удобными для всех регионов

Премьер рассказал, что было принято решение о расширении возможностей субъектов по использованию средств, которые высвобождаются в результате бюджетных кредитов. Их можно направлять в том числе на помощь предприятиям.

Также обсудили переработку мусора. Цель программы - сократить количество полигонов и свалок, создавая благоприятные условия для жизни и здоровья людей. И подтолкнуть предприятия к использованию менее вредных материалов. Ещё один вопрос касался процедуры внесудебного банкротства и помощи гражданам, которые попали в непростую финансовую ситуацию.

"Президент поручил сделать её ещё более доступной, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми. Сегодня они могут пройти все этапы списания долгов в судебном порядке, но для них это достаточно сложно, и взыскания, по сути, становятся бессрочными. Подготовлен проект закона, который расширяет их возможности избавиться от задолженности без обращения в суд", - отметил Мишустин.

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