Французы раскупили тираж "Плейбоя" c чиновницей на обложке

Эмоции у читателей разные

Франция, сотрясаемая бунтами против пенсионной реформы, которую Макрон официально запустил в этот понедельник, неожиданно нашла ещё одну тему, объединившую нацию. И это свежий выпуск "Плейбоя". На обложке которого фото высокопоставленной французской чиновницы, министра соцэкономики и ассоциаций Франции Марлен Шьяппа. Пока рядовые французы скупали номер журнала, французские политики - не все, но многие - обвинили Шьяппа в неуместности подобных эскапад. Однако история показывает, что фотосессии и интервью, что называется, на грани чаще всего более чем уместны. И приносят решившимся на них серьезные политические дивиденды.

Своим элегантным и чувственным образом госсекретарь по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа лишь хотела сделать тонкую отсылку к "Свободе, ведущей народ", кисти великого Делакруа. Мол, времена во Франции нынче тяжелые. А она здесь, на баррикадах, вместе с народом. Но кому сейчас нужны все эти аллюзии. В ход пошла тяжелая артиллерия - фотошоп. И по соцсетям разлетелся отредактированный более откровенный вариант обложки. Не забыли пририсовать и татуировку с отсылкой к той самой статье французской Конституции - 49.3. Которой правительство воспользовалось, чтобы утвердить скандальную пенсионную реформу в обход парламента. Впрочем, фото, пожалуй, затмило даже это! Сказать, что французы удивились, значит ничего не сказать.

Пришлось срочно печатать дополнительный тираж. Но и его уже днём с огнём не сыщешь. Эмоции у читателей разные – от восторженных "Вау" до конструктивной критики.

Устный выговор смелому госсекретарю объявила глава кабмина, запретив обсуждать публикацию. Что французы быстро объяснили банальной женской завистью. Ведь это как раз тот случай, когда "не читал, но осуждаю". В 6-страничном интервью ни одной по-настоящему откровенной фотографии. Лишь умные мысли о положении женщины в современном обществе и феминизме.

Марлен Шьяппа стала первым политиком, снявшимся для "Плейбоя". Журнала, не только широко известного, но и, оказывается, интеллектуального. Стоит лишь внимательнее присмотреться.

Среди фотографий красоток с аппетитными формами уже в первом выпуске была опубликована статья о расовой сегрегации в американском обществе. Роман "451 градус по Фаренгейту" Рэя Бредбери впервые был напечатан именно в "Плейбое". Среди его авторов в разные времена были Габриэль Гарсиа Маркес, Владимир Набоков, Стивен Кинг, Харуки Мураками и Ян Флеминг.

И ведь действительно - гениальное решение сочетать качественные умные тексты с фривольными картинками. Ведь именно они притягивающими массовую аудиторию. Достаточно взглянуть на, пожалуй, самую читаемую прессу – таблоиды. Кричащие заголовки, откровенные фото и минимум смысла, зато поклонников – армия. Это прекрасно понимал экс-премьер Великобритании Джонсон, когда раздавал интервью сомнительным изданиям. Которые другие уважаемые политики даже на порог резиденции на Даунинг-стрит не пустили бы. Или Дональд Трамп, изначально выбравший своим типичным избирателем белого, работающего американского мужчину средних лет. Отсюда все эти появления в окружении красоток и зачастую неуместные женоненавистнические шутки.

За каждым интервью, фотосессией, да даже элементарном появлении политика на публике, в нужном месте и в правильной компании стоит целый штат политтехнологов. И история с французским госсекретарем - не исключение.

Глава Пятой республики, вероятно, мог лично наставлять смелую чиновницу. С его умением эффектно позировать мало кто может соперничать. Весь спектр эмоций! Горечь, скорбь…и капля эротизма. В соцсетях эту фотографию назвали "Расслабленный Эммануэль" и сделали множество фотожаб.

Вот так французский президент развлекался во время рабочей поездки по заморским территориям. Его оппоненты назвали подобное поведение позором. Ведь один из полуголых мужчин демонстрирует в камеру средний палец. А другой только что вышел из мест лишения свободы. Но главное на этих кадрах – довольное лицо самого Макрона. Что тут же спровоцировало новую порцию слухов о его нетрадиционной ориентации. Но вместе с этим привлекло симпатии "радужной" части французского электората.

"Сейчас многие политики европейские рвутся к власти. На какие элиты они опираются? Мы видим, что очень большие сообщества людей, которые поддерживают политиков. Они очень активны, это ЛГБТ - сообщества. Это люди нетрадиционных ориентаций", - отметил писатель-футуролог Феникс Фламм.

Ради такого примерный семьянин и первый чернокожий президент США Барак Обама даже снялся для обложки ЛГБТ-журнала. Фото вышло подчёркнуто деловым. В отличие от другого, где Обама с голым торсом и в пляжных шортах. Мачизм - вообще излюбленный прием сильных мира сего. Без курьезов, конечно, не обходится. Так, французских журналистов уличили в том, что они при помощи фотошопа убрали у Николя Саркози свисающие бока.

"У каждого из нас есть та часть личности, которая находится в тени. И она не признана. Табуированные темы, скрытые желания. То, о чём не принято говорить и так далее. И когда кто-то поднимает эту запретную тему, "тонкий лёд", у людей сразу проявляется интерес", - отметила практикующий психолог Екатерина Тихонова.

И далеко не всегда восторженный. Достаточно вспомнить фотографию бывшего финского премьера в пиджаке на голое тело. Консервативная общественность тогда возмутилась. А многие женщины в прямом смысле слова грудью бросились на защиту Санны Марин. Опубликовав в соцсетях похожие фото.

"Да, она - политик! Но, тем не менее, она - человек Аудитория смотрит на политиков и понимает, что им так тоже можно. Раскрепощается. И таким образом политики находятся на волне пиара, получают много внимания. Хотя, пиарятся, казалось бы, не политическими методами и часто это срабатывает. Конечно же, это тонкий лёд. Это может спровоцировать подъем интереса к персоне, но также может её утопить", - рассказала Екатерина Тихонова.

Как, например, недавняя фотосессия и откровенное интервью украинской президентской четы для журнала Vogue. Многих на Западе публикация откровенно взбесила.

"Пока мы отправляем Украине 60 миллиардов долларов помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы всего лишь кучка идиотов", - писали СМИ.

Но вряд ли Зеленские или французский госсекретарь Шьяппа задумываются над тем, что к интервью и фотосессиям на грани должны прилагаться хоть какие-то реальные достижения. Иначе, подобно Джонсону, Грабар-Китарович или финскому премьеру Марин, можно в два счёта лишится народной поддержки. А вместе с ней и высоких должностей. Оставив на память лишь фото, пусть и весьма эффектное.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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