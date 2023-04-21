"Защитить Отечество от нацистов": почему россияне выбирают службу по контракту

В Москве ежедневно принимают от 100 до 150 человек

В эти дни по всей стране открываются специализированные отборочные пункты, для тех, кто хотел бы служить по контракту. И таких людей тысячи. Только в столице на этой неделе каждый день от 100 до 150 человек подают заявление о заключении контракта с армией. Добровольцы, понятно, могут обращаться также и в военкоматы. Армии сейчас особенно нужны люди с боевым опытом, прежде всего, мотострелки, танкисты, артиллеристы. Есть дело и для офицеров запаса - им предстоит обучать бойцов.

Подобный выбор ежедневно делают тысячи мужчин. Вот и Сергей Егоров решил не оставаться в стороне. Полгода назад он отслужил срочную службу в Росгвардии. Ждал повестки во время мобилизации, но она так и не пришла. В итоге парень сам пришел и заключил контракт. По распределению попал в ВДВ, о чем когда-то мог только мечтать.

"Отец поддержал. Он сам бывший военный. Сказал, что это правильные действия. Он сам воевал в Афганистане. Был офицером в КГБ. В целом он поддержал. Сказал, очень круто, молодец. Ну, более понятным, более правильным языком. Дал мне небольшие напутствия. И сказал, что я в целом молодец", - говорит Сергей.

Исполнилась и мечта этого молодого парня. Зовут его Кирилл Зыков. Армией он грезил с самого детства. В итоге вместо срочной сразу выбрал службу по контракту.

"Я изначально, когда ещё был маленький, очень хотел пойти служить. К сожалению, из-за некоторых нюансов в учебе не получилось пойти. Пошел учиться в колледж. Ну а сейчас такая ситуация в нашей стране, поэтому я изъявил желание пойти служить по контракту", - рассказал Кирилл.

Информацию о том, как это сделать, можно получить на столичном портале Мос.ру, Госуслугах или же сайте Центра поддержки участников СВО и их семей. Кроме того, существует единый номер 117, куда можно позвонить и уточнить все детали. Добровольцам, не имеющим российского гражданства, необходимо обратиться в многофункциональный миграционный центр. Или же посетить Единый Центр отбора на военную службу по контракту, который совсем недавно открылся в Москве.

Одно большое здание, где все продумано до мельчайших деталей. Здесь люди заполняют анкеты. Тут сдают документы. Этажом выше работают медики и психологи. Ежедневно собеседование проходят сотни людей.

"Всё в порядке электронной очереди. Все всё видят. Все всё понимают. Нигде стоять не нужно. У нас очень много залов ожидания, где можно комфортно расположиться и ожидать свой очереди", - пояснил волонтер Александр Ксенофонтов.

Тут можно попить кофе или поупражняться в управлении FPV-дроном. Крайне востребованный навык в зоне СВО. О том, что подошла очередь, известит табло и звуковой помощник. Все как в обычном МФЦ, удобство которых давно уже оценила вся страна. А теперь тестирует и армия. То есть никакой лишней бюрократии. Подать документы. Пройти медкомиссию. Получить зарплатные карты и решить проблемы с долгами теперь можно в одном здании.

Если возникли вопросы, на помощь придёт волонтёр. Подскажет, как заполнить документы. Направит добровольцев, которые идут сюда нескончаемым потоком. Многие из них имеют боевой опыт.

"Я проходил чеченскую службу. Вторую компанию. В 2006-м году в Чеченской республике служил", - говорит доброволец Дмитрий.

Но есть и те, кто даже не служил в армии. Алексей Трубников из Каширы как раз из их числа. "Я доброволец. Ждал повестки. Повестка не пришла. Решил - сидеть дома чего? Ждать? Поэтому я здесь", - отметил он.

Тут и рядовые, и офицеры запаса, готовые снова встать в строй. Причем, даже простыми солдатами. Внести свой вклад в защиту Родины. "Я просто искал это. Чтобы пойти на военную службу. Я офицер запаса. Ну, пока ещё силы есть, я думаю пригожусь", - говорит доброволец Александр.

Берут, конечно, далеко не всех. Отбор идёт жесткий. Все же это регулярная армия. Оттого и список льгот, которые военнослужащий получает после заключения контракта, крайне внушителен.

"Когда человек приходит и заключает контракт. Он сразу ставит его в особые условия государственной защиты по всем направлениям", - пояснил Вячеслав Бочаров, герой РФ, офицер Управления "В" Центра специального назначения ФСБ РФ.

При заключении контракта военнослужащий получает единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО ему положено денежное довольствие - от 40 до 50 тысяч. Если же контрактник имеет московскую прописку, к этой сумме добавляется ещё 50 тысяч, которые выплачивает столичная мэрия. Иногородним предоставляется гостиница. После прибытия в зону специальной военной операции цифры возрастают кратно. К денежному довольствию прибавляются дополнительные выплаты от 120 до 240 тысяч. Таким образом общая зарплата контрактника будет составлять от 210 до 340 тысяч рублей в месяц.

"Кроме всего прочего, контрактная служба при достаточно длительном сроке пребывания контрактника на военной службе позволяет ему получить возможность обрести жилье через ипотеку, которая выплачивается. Ну и ряд других благ", - отметил Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Речь идёт, прежде всего, о внушительном пакете льгот. Если у человека, заключившего контракт, есть дети, их зачислят в любую школу или детский сад Москвы. Независимо от регистрации по месту жительства. Питание, продлёнку и кружки оплатит город. Он же поможет с уходом за пожилыми родственниками, оплатой ЖКХ и зачислением на бюджетные места в лучшие учебные заведения близких родственников военнослужащего. Помимо этого, на каждого несовершеннолетнего ребенка будет дополнительно выплачиваться около 19 тысяч в месяц. Впрочем, для большинства из тех, кто приходит заключать контракт, льготы и деньги далеко не на первом месте. В армию они идут по другим причинам.

"Хочу защитить своё Отечество от нацистов, фашистов. Чтобы мои дети жили достойно в этом мире", - сказал доброволец Евгений.

"Я как христианин смотрю, что сейчас творится на Украине с церковью. Не могу мимо этого проходить. Вот, собственно, это и подвигло", - говорит другой доброволец Сергей.

Народная артистка России Алёна Яковлева хорошо понимает то, о чём говорят добровольцы. Она бывала в Донбассе. Разговаривала с людьми, которых восемь лет пытались уничтожить на родной земле. Теперь же им на помощь пришла Россия в лице вот этих мужиков, которых артистка приехала поддержать.

"Наверное, это не радостное событие в их жизни. Скажем честно. Но они должны понимать, что эта такая подпорка всем. Что есть люди. Есть мужчины, которые идут защищать свою страну и нас. И я действительно всем им очень благодарна", - сказала Алёна Яковлева.

А это уже сам момент отправки контрактников к местам несения службы. Там им выдадут все необходимое. Также бойцы пройдут обучение. Кому-то нужно восстановить прежние навыки. А кому-то обрести всегда нужную в нашей стране профессию - Родину защищать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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