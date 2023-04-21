Германия закрывает АЭС: причины и последствия

Германия отказывается от мирного атома в пользу грязного угля

Немецкая региональная "Саарбрюкен цайтунг" неожиданно задалась вопросом, который не поднимает федеральная пресса, но который волнует очень многих не только в самой Германии, но и в мире. Почему стало так много вещей, о которых больше нельзя говорить? Впрочем, пока гедонистические элиты продолжают диктовать немцам свои правила игры. Что особенно стало заметно в эти дни, когда Германия, отчаянно страдающая от нехватки энергии, остановила решением своих властей все три еще работавшие АЭС, заменив их угольной генерацией. Без широкого обсуждения, вопреки общественному мнению и здравому смыслу.

Немецкие радикальные климатические активисты на этой неделе опять протестуют. Приклеивая себя к дороге в центре Берлина и таким образом блокируя город, представители движения "Последнее поколение" требуют от правительства Германии не только ограничить скорость на автомагистралях, но и прекратить использование ископаемых видов топлива. К 2030 году, по их мнению, страна должна навсегда отказаться от нефти, угля и газа, а также газовых и угольных электростанций.

Экологи-активисты действительно часто ведут себя неадекватно, но и правительство Германии тоже не может похвастаться разумной политикой. Одним из самых непопулярных решений этого года уже назвали закрытие атомных энергетических станций. Теперь 15 апреля в Германии считается официальным днём смерти эпохи атомной энергетики.

Что забавно, немецкому правительству удалось в одном пресс-релизе совместить некролог мирному атому с сатирическим рассказом о своей же глупости. Ну, во-первых, сообщили, что теперь наконец-то Германия станет более безопасной – что сильно сомнительно. А, во-вторых, назвали Россию помехой на пути к этой безопасности, потому что если бы Москва не испортила ситуацию на энергетическом рынке, то немецкие АЭС закрыли бы ещё в прошлом году. Правда, забыли уточнить, что от российского газа Германия отказалась под давлением Америки, а возобновляемые источники энергии оказались крайне нестабильными, то есть неэффективными. И вот именно по этой причине в Германии и начался энергетический кризис – и не в прошлом году, а 2021-м.

"Атомные станции Германия должна была закрыть ещё в 2021 году, но тогда уже начался энергетический кризис. Газа не хватало – газ стоил дорого, а за ним подтянулся и уголь – рост цены на него тоже происходил. И они приняли решение, что не будем закрывать атомную станцию - ведь это спровоцирует ещё больший рост цен на углеводороды. В 2022 году оказалось, что ещё на год надо пролить их действие, потому что энергокризис стал ещё жёстче", - заявил Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ.

Рядовых немцев на официальном уровне уже успокаивают, что будущей зимой энергетического дефицита не будет – помогут технологии из прошлого – угольные шахты уже расконсервировали и запустили 19 угольных электростанций – причём, опять же игнорируя не только протесты зелёных активистов, но и климатическую повестку всего Евросоюза. И на сайте правительства размещена диаграмма, на которой указано, что сейчас лишь 14 процентов электроэнергии в ФРГ получают, сжигая природный газ, 44 процента дают возобновляемые источники энергии, и 31 процент электроэнергии добывают, сжигая уголь.

Кстати, Германия отказывается от мирного атома в пользу грязного угля, в то время как Европарламент после двух лет раздумий всё же объявил газ и атомную энергию "зелёными" направлениями для инвестиций и разрешил не только продолжать эксплуатировать АЭС, но и ближайшие 25 лет строить в Евросоюзе новые атомные станции.

Но обижаться немцам надо не на тех, кто умнее, а на своё же правительство. У которого, кажется, сейчас только одна задача – уничтожить Германию, ну или хотя бы разрушить её экономику. А иначе как понять слова министра экономики Роберта Хабека о том, что в атомных станциях нет ничего страшного – если с ними всё в порядке?

Степень абсурдности мыслей и действий немецких министров поражает. Ведь в Германии остановили работу именно построенных станций, которые были исправны. И пусть последние три станции давали лишь 5 процентов электроэнергии, но зато это был один из надёжных вариантов.

Как удалось узнать немецким журналистам, министр экономики ФРГ уже уведомил бюджетный комитет о том, что стране не хватает 11 миллиардов кубометров газа к отопительному сезону 2024 года. И, если верить утечкам из бундестага, правительство пока не понимает, как увеличить импорт СПГ, чтобы закрыть потребности – даже с учётом режима жесткой экономии электроэнергии.

"Очевидно, что это толкнёт цены на электроэнергию вверх. Да, сейчас некоторое затишье, сейчас газ, электроэнергия подешевели. Но что будет летом? Не говоря уже про следующую зиму!" – говорит Игорь Юшков.

Согласно последним опросам, 52 процента немцев были против закрытия атомных станций. И в этом нет ничего удивительного, потому что мирный атом использует даже главный имитатор борьбы за экологию Америка – на её территории аж 60 АЭС. И она за безопасность своих граждан не переживает.

Более того, в этот раз Вашингтон Берлин к принятию решения не подталкивал. Много десятилетий ФРГ была одним из мировых лидеров в строительстве АЭС и производстве соответствующего оборудования - и на пике обеспечивала за счёт атомной генерации до 25% собственных потребностей в электроэнергии. Но в 2011 году Меркель начала продвигать идею о закрытии всех атомных станций.

Политологи говорят: Ангела хотела угодить зелёным, которые были перепуганы авариями на чернобыльской АЭС и Фукусиме. Но тогда играть роль доброй фрау было легко, потому что Германия получала дешёвый российский газ, который при желании мог компенсировать закрытие всех АЭС. Теперь же всё кардинально изменилось. И что интересно, ещё в 2010 году на экономическом форуме в Берлине Путин публично предупреждал немцев об их заблуждениях в вопросах энергетической политики.

Всё оказалось гораздо хуже. У немцев теперь нет ни газа, ни атомной энергии, ни дров из Сибири. Осталась только вера в силу ветра и тепло солнца – один в один, как у первобытных людей.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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