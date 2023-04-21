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Корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции

15:55
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Он начнет снижение и сгорит в плотных слоях атмосферы

В пятницу 21 апреля, американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция этого события прошла на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Корабль отделился от орбитальной станции в 7:22 по времени Восточного побережья США и в 14:22 по московскому времени.

А пристыковался он к МКС 9 ноября прошлого года. Запуск его состоялся 7 ноября. Корабль был загружен 3,7 тоннами мусора. Теперь он пойдет на снижение и сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

За время своего пребывания на орбите Cygnus доставил на орбитальную станцию 3,5 тонны различных грузов - продовольствие, запчасти и оборудование для научных исследований.

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Космический корабль Cygnus
Космический корабль Cygnus
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