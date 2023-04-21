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Москвичей в выходные ждет летний режим погоды

16:02
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Будет очень тепло, солнечно и сухо

В субботу и воскресенье 22 и 23 апреля в столичном регионе ожидается до 22 градусов выше нуля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичей предупредили о риске двухнедельного похолодания в мае

Метеоролог призвал "активно наслаждаться погодой", поскольку будет не жарко, однако тепло и комфортно, а также очень солнечно.

Вильфанд при этом предупредил, что в течение суток температурная амплитуда будет достигать 15 градусов — по ночам столбики термометров будут значительно снижаться, сообщает "Интерфакс".

Ранее метеорологи рассказали, что апрель 2023 года в Москве имеет все шансы войти в пятерку самых теплых в истории инструментальных метеонаблюдений. В столичном регионе сохраняются погодные условия, более типичные для мая — температура воздуха превышает климатическую норму на два-три градуса.

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