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Собянин: Москва создает первый в стране реестр стартапов и технологических компаний

16:01
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Предприятиям из списка будет проще воспользоваться городскими субсидиями и льготами

В Москве создается первый в России реестр стартапов и технологических компаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, предприятиям из списка будет проще воспользоваться городскими субсидиями и льготами.

"Разработаем для них специализированные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки. А реестр поможет оказывать адресную и максимально эффективную помощь предприятиям высокотехнологичного сектора", - написал мэр.

В реестр войдут столичные компании, которые имеют патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение; инвестируют в исследования и разработки; привлекают венчурный капитал в развитие бизнеса.

Подать заявку на включение в реестр и увидеть сформированный список можно будет на сайте i.moscow.

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