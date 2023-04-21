Евросоюз направил Киеву 600 миллионов снарядов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС обучил 16 тысяч украинских военных и поставил Украине 600 миллионов снарядов и ракет

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter (запрещена в России), что Евросоюз уже обучил 16 тысяч украинских военных и поставил Киеву 600 миллионов снарядов и ракет.

"На заседании контактной группы по обороне Украины, я привел новые данные о военной поддержке со стороны ЕС. Было обучено более 16 000 украинских солдат. Уже доставлено свыше 600 миллионов снарядов и ракет", - написал Боррель.

Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, принимает участие во встрече контактной группы на немецкой авиабазе "Рамштайн", которая проходит в пятницу, 21 апреля.

Боррель проинформировал присутствующих на заседании контактной группы по обороне Украины о том, что подготовлены уже более 16 тысяч военных, также более 600 миллионов единиц боеприпасов и ракет переданы украинской стороне.

Стоит отметить, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в целом поддержка Украины со стороны всех участников Североатлантического альянса превысила 150 миллиардов евро.

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