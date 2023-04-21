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Пушилин опроверг, что Артемовск в "котле"

17:14
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Он заявил, что накажет тех, кто заявил о взятии Артемовска в "котел"

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин намерен разобраться со своими советниками, которые заявили о взятии Артемовская в "котел". 

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"Нет котла". А я со своими советниками проведу работу, потому что недопустимо в погоне за хайпом делать такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой", - сказал Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что, несмотря на то, что ситуация в Артемовске остается напряженной, о "котле" пока говорить преждевременно.

"Вот и болтать лучше об этом, конечно же, не стоит", - заявил врио республики.

Пушилин подчеркнул, что "неаккуратные заявления" его советников недопустимы, так как могут навредить российским военным, которые находятся на передовой.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, в своем Telegram-канале назвала Артемовск "самым горячим местом", где ведутся ожесточенные бои.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды ведут бои за западную часть Артемовска. На флангах им оказывают поддержку подразделения Воздушно-десантных войск.

В районе Артемовска сейчас продолжаются ожесточенные бои. При этом украинские бойцы, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома.

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