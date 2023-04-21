Собянин: Обрабатывающая промышленность Москвы за 10 лет нарастила объем производства на 78%

Сейчас в городе более трех тысяч промышленных площадок

Рост производства в обрабатывающей промышленности Москвы - результат системной поддержки города. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, обрабатывающая промышленность столицы за 10 лет нарастила объем производства на 78%.

"Например, выпуск продуктов питания вырос почти в три раза, электрооборудования - примерно в восемь раз. Машиностроение - на 71%, производство лекарств - почти на 60%", - отметил мэр.

Собянин рассказал, что сейчас в городе более трех тысяч промышленных площадок, где работают порядка 700 тысяч человек. При этом уход зарубежных компаний в 2022 году освободил часть ниш на рынке.

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