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Антон Шагин прочел свои стихи добровольцам на пункте отбора на контрактную службу

17:18
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Актер отметил высокую организацию работы столичного пункта отбора на службу по контракту

Актер и поэт Антон Шагин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, который находится на улице Яблочкова. Он отметил высокую организацию работы пункта.

"Здесь такая развернута подготовка по настоящему погружению в это непростое дело, то есть не поверхностный подход, а именно профессиональный и в первую очередь - человеческий, что меня очень порадовало", - заявил актер.

Антон Шагин также прочел свои стихи пришедшим на пункт отбора контрактников добровольцам.

"Вот это самое сложное - процесс ожидания. И чтобы хотя бы чуть-чуть скрасить и отвлечь их от этого утомительного дела, ожидания, я решил почитать свои стихи, поговорить, увидеться, сфотографироваться, пожелать им возвращения, разумеется, с победой для нас всех", - сказал он.

С 3 апреля в Москве работает Единый пункт на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Там можно получить всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу.

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Антон Шагин
Антон Шагин
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