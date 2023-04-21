Минфин России собирается обложить налогами старателей

Ведомство сообщило, что НДС при приобретении драгметаллов будет выплачивать их покупатель

Министерство финансов России в своем Telegram-канале сообщило о том, что подготовило проект закона, который устанавливает особенности налогообложения старателей.

"Минфин России подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью", - говорится в сообщении.

Подразумевается, что при приобретении у старателя драгоценных металлов необходимо будет уплачивать НДС.

Доходы, полученные старателем от продажи золота, будут освобождены от НДФЛ, если объем добытого не превышает одного килограмма в год. В случае превышения такого количества, налогообложение будет осуществляется в общеустановленном порядке.

Документ, разработанный в связи с принятием Федерального закона "О старательской деятельности", в пятницу, 21 апреля, был одобрен на заседании правительства России.

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