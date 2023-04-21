Россия будет наращивать ракетный потенциал

МИД России считает, что для ответа на вызовы со стороны необходимо увеличивать ракетный потенциал

Посол России по особым поручениям Министерства иностранных дел Григорий Машков заявил в пятницу, 21 апреля, что требуется наращивать тактический ракетный потенциал и заблаговременно накапливать запасы ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы безопасности, в том числе в Калининграде. Об этом сообщает журнал "Международная жизнь".

Он отметил, что в условиях, которые сложились в настоящее время "большее внимание требуется уделить ракетам средней и большей дальности, которые начинают приобретать стратегическое измерение".

Машков подчеркнул, что после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (имеется в виду договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году), все ограничения сняты и поэтому "возникает вполне логичный вопрос, насколько мы за 30 лет нашего участия в договоре отстали от других обладателей этого типа оружия и что нужно в первую очередь сделать для устранения существующего здесь дисбаланса".

Машков добавил, что нашей стране стоит обратить внимание на то, "оправдана ли на западном направлении текущая линия по неразмещению первыми баллистических ракет средней и большей дальности наземного базирования".

21 февраля президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Россия много лет предлагала другим государствам обсудить равную и неделимую систему безопасности для всех, а также работать над ее созданием. Путин подчеркнул, что ни у одной страны мира нет такого количества военных баз, как у США.

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