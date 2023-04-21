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МИД ответил на заявления о принятии Украины в НАТО

20:47
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Москва связала обещания НАТО Украине со стремлением "победить" Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает опасными обещания альянса по вступлению Украины в альянс. Об этом она заявила в пятницу, 21 апреля. 
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Захарова считает, что обещания НАТО принять Украину в свой состав могут привести к окончательному развалу системы европейской безопасности.

"Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности", — сказала она.

По словам Захаровой, Кремль в течение многих лет предупреждал об опасности и пагубности "подтягивания" Украины в НАТО. Однако Россию не хотели слушать.

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