Заразились ковидом 7030 человек

За сутки в России госпитализировано 958 больных коронавирусом, всего зафиксировано 7 030 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 803 875 человек с COVID-19, умер 398 041 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 107 человек, зарегистрировано 927 новых больных, всего в столице 3 500 607 инфицированных, скончались 48 633 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"