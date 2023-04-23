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В России госпитализированы с коронавирусом ещё 487 человек

12:13
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

За сутки умерли 32 больных

За сутки в России госпитализировано 487 больных коронавирусом, всего зафиксировано 6 389 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 810 264 человека с COVID-19, умерло 398 073 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 104 человека, зарегистрировано 715 новых больных, всего в столице 3 501 322 инфицированных, скончались 48 642 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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