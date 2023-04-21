На Украине - повсеместная коррупция

В Европе должны понять, что Украина — это гнилой корабль, об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер

"И лучшее, что можно сделать: спустить его на воду и утопить", — отметил он (цитата по РИА Новости).

По словам Риттера, поводом для отказа поддержки Киеву со стороны Запада может стать повсеместная коррупция.

Ранее Скотт Риттер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский выжил из ума. Он не только способствует уничтожению Украины, но еще и делает все возможное, чтобы приблизить конец света.

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