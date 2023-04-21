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Tанки Abrams стали надеждой для Пентагона

21:22
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Министерство обороны США ускорилось с отправкой танков Abrams для Украины

Пентагон возложил надежды на танки Abrams, причем, отметив при этом, что не собирается вступать в открытый конфликт с Россией.

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"Я считаю, что танк M1 Abrams – лучший в мире", - сказал председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, отметив при этом, что танки Abrams могут оказать влияние на ход боевых действий, но не могут в корне переломить ход конфликта.

"Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает "серебряной пули", - подчеркнул Милли. Под этим он подразумевал, что на фронте не бывает одного оружия, которое способно решить судьбу всего конфликта.

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