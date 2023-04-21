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Болгарский журналист Христо Грозев включен в список иноагентов

22:00
  • пятница
  • 21 апреля 2023

Минюст России признал иностранным агентом журналиста Христо Грозева, работающего на признанное СМИ иноагентом издание Bellingcat

В пятницу, 21 апреля, Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов журналиста Христо Грозева. Кроме него в обновленный список попали московский политик Эльвира Вихарева, карельская активистка Наталья Севец-Ермолина, проект "Школа призывника" и издание "Адвокатская улица".

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По мнению Минюста, болгарский журналист распространял "недостоверную информацию" о решениях российских властей и сотрудничал с "нежелательной" организацией.

21 апреля Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Христо Грозева по делу о незаконном пересечении границы. Расследователь рассказал, что ему вменяют помощь в отъезде из России главному редактору The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роману Доброхотову (признан иноагентом). В декабре 2022 года Грозева объявили в розыск.

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Христо Грозев (включен в список иноагентов)
Христо Грозев (включен в список иноагентов)
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