ВСУ обстреляли объекты инфраструктуры в Курской области

Зафиксировано 20 прилётов

В Курской области утром 22 апреля зафиксировано более 20 прилётов. О том, что ВСУ снова обстреляли приграничные деревни региона, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Жертв и разрушений в населённых пунктах нет, но повреждены объекты электроснабжения. Без света остались три деревни. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно, проинформировал жителей глава региона.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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