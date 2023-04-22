Минобороны показало работу миномётчиков в зоне СВО

Они выполняют важные задачи на передовой

Российские артиллеристы наносят точные удары по скоплению техники и живой силы националистов в зоне проведения СВО. Расчёты автоматического миномёта "Василёк" славятся своей внезапностью. Их появление всегда неожиданно.

Орудие установлено на бронированном тягаче с гусеничным ходом. Миномётчикам нужны считанные минуты для того, чтобы занять огневую позицию и начать стрельбу, после чего они сворачиваются и перемещаются на новые точки.

Ежедневно, меняя маршрут кочующие орудия наносят поражение противнику вдоль линии боевого соприкосновения, сообщает "ТВ Центр".

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