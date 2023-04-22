Названы новые имена героев спецоперации по защите Донбасса

Отличились сержант Еслев и рядовой Медведев

В Министерстве обороны рассказали о мужестве и героизме наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. Сержант Дмитрий Еслев, командир самоходной реактивной установки разминирования, находясь на боевом задании обнаружил большое скопление пехоты ВСУ.

Не теряя времени экипаж под командованием сержанта Еслева обошёл противника с фланга и запустил детонирующий кабель из установки разминирования. Вражеское наступление было сорвано - опорный пункт националистов уничтожен, сожжено порядка 210 единиц бронетехники.

Рядовой Сергей Медведев прикрывал наступающие части мотострелков и столкнулся с диверсионной группой националистов, которая готовила скрытный удар во фланг российским подразделениям, сообщает "ТВ Центр".

Оперативно рассчитав координаты, солдат точным ударом атаковал противника из гаубичной артиллерийской батареи. В результате наши войска смогли продвинуться вглубь обороны ВСУ.

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