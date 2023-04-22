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Собянин рассказал о развитии двух районов в Южном округе

10:45
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Возводятся новые объекты

О развитии Донского и Даниловского районов Москвы, в которых проживает 160 тысяч человек, рассказал в своём блоге Сергей Собянин. За последние годы Южный округ столицы претерпел большие изменения, отметил мэр.

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На территории бывшей промзоны завода "ЗИЛ" реализуют крупнейший градостроительный проект - в скором времени здесь появится комфортный городской район. Улучшается и транспортная доступность: построены десятки километров дорог, открывают новые автобусные маршруты, вводят в эксплуатацию станции метро.

В Даниловском районе построили Ледовый дворец "ЦСКА Арена" и Центр водных видов спорта. Возводят и реконструируют различные спортивные объекты. Кроме того, модернизируют больницы и поликлиники, строят подстанции скорой помощи, сообщает "ТВ Центр".

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