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В Крыму сработали системы ПВО

10:37
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Пострадавших нет

В небе над Крымом сработали системы ПВО. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
ВСУ обстреляли объекты инфраструктуры в Курской области

По информации властей, повреждений и пострадавших нет. Аксёнов попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее ВСУ обстреляли приграничные деревни Курской области. Повреждения получили сети электроснабжения. Без света остались три деревни.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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