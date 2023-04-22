В московском метро началась подготовка к летнему сезону

Проводится генеральная уборка

Московское метро готовят к летнему сезону. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.

На всех станциях подземки идёт генеральная уборка: рабочие моют вестибюли, фасады, турникеты и эскалаторы. Параллельно в вестибюлях снимают вторые двери для притока свежего воздуха.

Тоннельная вентиляция уже работает в летнем режиме, скоро в вагонах метро все кондиционеры также будут переведены на режим "лето". Даже в жару там будет прохладно, пообещал Собянин.

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