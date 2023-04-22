Российские войска отрезали Артёмовск от снабжения ВСУ

Город будет освобождён

Активные бои продолжаются в Артёмовске и Марьинке. В обоих городах российские подразделения оттеснили врага в западные районы, отрезав от снабжения. Сегодня танки сносят огневые точки радикалов, устроенные в здании бывшей стоматологической поликлиники и пожарной части в Марьинке.

Артиллерии у боевиков не осталось. Только отряды радикалов со стрелковым оружием. Но и они передвигаться толком не могут - тут же оказываются под обстрелом.

Запорожская область, вторая линия обороны. К возможному масштабному наступлению ВСУ на этом участке военные относятся спокойно. Инженерные подразделения наводят переправы. Сапёры очищают от мин брошенные окопы националистов, чтобы переоборудовать их уже под позиции для мотострелков. А тяжёлые грейдеры копают противотанковые рвы. В таких, в случае чего, легко увязнет натовская бронетехника, сообщает "ТВ Центр".

В тыловом районе спецоперации на учебном полигоне ВДВ возвели окопы, и блиндажи – точную копию укрепрайонов и линий обороны ВСУ в степи. Бойцы крадутся по оврагу. Скрытно, вплотную подбираются к траншеям условного противника. Сегодня десантники тренируются штурмовать опорные пункты националистов в ближнем бою. С холма атаку прикрывает огонь пулемёта.

Всё почти, как в реальном бою. Даже траншеи по щиколотку в воде и грязи. На ходу, если бойцы замешкаются, инструкторы делают замечания. Главное, чтобы десантники усвоили правило – сначала кидаем гранаты, потом открываем огонь в упор.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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