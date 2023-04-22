ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска отрезали Артёмовск от снабжения ВСУ

12:07
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Город будет освобождён

Активные бои продолжаются в Артёмовске и Марьинке. В обоих городах российские подразделения оттеснили врага в западные районы, отрезав от снабжения. Сегодня танки сносят огневые точки радикалов, устроенные в здании бывшей стоматологической поликлиники и пожарной части в Марьинке.
Освобождены ещё два жилых квартала в Артёмовске

Артиллерии у боевиков не осталось. Только отряды радикалов со стрелковым оружием. Но и они передвигаться толком не могут - тут же оказываются под обстрелом.

Запорожская область, вторая линия обороны. К возможному масштабному наступлению ВСУ на этом участке военные относятся спокойно. Инженерные подразделения наводят переправы. Сапёры очищают от мин брошенные окопы националистов, чтобы переоборудовать их уже под позиции для мотострелков. А тяжёлые грейдеры копают противотанковые рвы. В таких, в случае чего, легко увязнет натовская бронетехника, сообщает "ТВ Центр".

В тыловом районе спецоперации на учебном полигоне ВДВ возвели окопы, и блиндажи – точную копию укрепрайонов и линий обороны ВСУ в степи. Бойцы крадутся по оврагу. Скрытно, вплотную подбираются к траншеям условного противника. Сегодня десантники тренируются штурмовать опорные пункты националистов в ближнем бою. С холма атаку прикрывает огонь пулемёта.

Всё почти, как в реальном бою. Даже траншеи по щиколотку в воде и грязи. На ходу, если бойцы замешкаются, инструкторы делают замечания. Главное, чтобы десантники усвоили правило – сначала кидаем гранаты, потом открываем огонь в упор.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военная техника ВС России
Военная техника ВС России
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военная техника ВС России
Военная техника ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.