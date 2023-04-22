Осталось только вернуться в Белый дом

Киевские власти планировали начать контрнаступление в апреле, но перенесли его на неопределённый срок из-за дефицита вооружений, сообщило издание Foreign Policy. Запасы Евросоюза - на исходе. Мешают и серьёзные разногласия.

В Конгрессе США республиканцы регулярно поднимают вопрос о недопустимости бесконтрольного предоставления помощи Киеву. Пока оппоненты из демократической партии тратят миллиарды долларов на поддержку неонацистов, Дональд Трамп раздаёт американцам пиццу и обещания светлого будущего.

Политик Трамп, может и не сильно опытный, но шоумен знатный. Чётко понимает, что нужно избирателям: хлеба и зрелищ. Остановка его кортежа в небольшой пиццерии городка Форт Майерс во Флориде сразу попала в заголовки новостей, сообщает "ТВ Центр".

Трамп решил пропиариться на, можно сказать, народном американском продукте. Пицца - это дёшево и сытно. "Кто-нибудь хочет такой же кусочек, что я съел?", - спросил у собравшихся экс-президент.

В простом, казалось бы, жесте - скрытый подтекст. Трамп готов делиться с избирателями последним куском. Пока оппоненты пичкают американцев ложью, он даёт реальную пищу. Раздача пиццы состоялась после выступления в рамках президентской гонки.

Дональд Трамп, экс-президент США: "Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Я добьюсь тотальной независимости от Китая. Я - единственный кандидат, который способен уберечь нас от втягивания в Третью мировую войну. И, вообще, предотвратить её. После того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной".

В подконтрольной теперь республиканцам Палате представителей США все чаще звучат выступления о том, что благополучие граждан Америки превыше всего и намеки на то, что Зеленский - просто вор. Как и его покровители.

Энди Огглс, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии: "Мы потратили более 113 миллиардов долларов на поддержку Украины и этой войны против России. Недопустимо впустую тратить деньги на страну, не установив сроки возврата, особенно, когда мы вынуждены урезать собственный бюджет. Послабления привели к безудержному расходованию средств в условиях практически полного отсутствия подотчетности".

У Байденов - ни дня без скандала! Судебный комитет палаты представителей США продолжает расследовать дело об информации из ноутбука сына-наркомана американского президента. На жёстком диске обнаружили материалы, свидетельствующие о коррупции в высокопоставленном семействе. Официальная позиция Вашингтона - это все происки российских спецслужб.

Но признание экс-директора ЦРУ Майка Морелла не оставило от нее камня на камне. В ходе расследования он сообщил, что лично состряпал документ о том, что это все российская дезинформация и попросил 50 руководителей американской разведки его подписать. Всё для того, чтобы спасти Байденов от позора. Курировал фальсификацию лично госсекретарь Энтони Блинкен. Эти саморазоблачения возмутили американскую бизнес-элиту. Известные миллиардеры, Дэвид Сакс и Илон Маск раскритиковали в соцсетях вашингтонский истеблишмент.

Итальянское издание Insideover поднимает вопрос о слабости заокеанских кураторов Европы. Пока Байден разжигает украинский конфликт и заставляет это делать европейцев, Россия вместе с Китаем и Северной Кореей, "создала угрожающий США треугольник смерти в Тихом океане". Итальянских журналистов напугали наши масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. Они считают, что из-за действий Москвы, Пекина и Пхеньяна американцы вынуждены будут пересмотреть свои оперативные планы.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"