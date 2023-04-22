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Фонд "Защитники Отечества" провёл первое заседание Наблюдательного совета

12:21
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Региональные отделения откроются 1 июня

Наблюдательный совет фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" обсудил приоритетные направления деятельности на ближайшее время. Накануне прошло первое заседание, сообщает "ТВ Центр".
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Активная работа сейчас идёт по формированию филиалов во всех субъектах федерации. Они позволят эффективнее и оперативнее решать поступающие запросы. Открыть региональные отделения планируют 1 июня.

Создание фонда было утверждено в начале апреля указом Владимира Путина. Там будут оказывать помощь ветеранам спецоперации, участникам боевых действий в Донбассе, начиная с 2014 года, а также семьям погибших военнослужащих.

"Нам потребуется очень плотное взаимодействие со всеми правоохранительными структурами, силовыми, с министерствами, ведомствами социального блока. И конечно регионы. У нас ключевая задача – 1 июня фонд должен начать работать. У нас должны заработать 89 региональных отделений фонда во всех субъектах", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Кириенко.

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Наблюдательный совет фонда поддержки участников СВО
Наблюдательный совет фонда поддержки участников СВО
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