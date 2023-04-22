Фонд "Защитники Отечества" провёл первое заседание Наблюдательного совета

Региональные отделения откроются 1 июня

Наблюдательный совет фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" обсудил приоритетные направления деятельности на ближайшее время. Накануне прошло первое заседание, сообщает "ТВ Центр".

Активная работа сейчас идёт по формированию филиалов во всех субъектах федерации. Они позволят эффективнее и оперативнее решать поступающие запросы. Открыть региональные отделения планируют 1 июня.

Создание фонда было утверждено в начале апреля указом Владимира Путина. Там будут оказывать помощь ветеранам спецоперации, участникам боевых действий в Донбассе, начиная с 2014 года, а также семьям погибших военнослужащих.

"Нам потребуется очень плотное взаимодействие со всеми правоохранительными структурами, силовыми, с министерствами, ведомствами социального блока. И конечно регионы. У нас ключевая задача – 1 июня фонд должен начать работать. У нас должны заработать 89 региональных отделений фонда во всех субъектах", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Кириенко.

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