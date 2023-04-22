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В промзоне Люберец несколько часов тушили сильный пожар

13:44
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Горел цех по переработке пластика

Крупный пожар тушили сегодня утром в подмосковных Люберцах. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины. Огонь распространился на площади полторы тысячи квадратных метров. Из ангара поднимался густой, чёрный дым.

На место оперативно прибыли экстренные службы. За несколько часов им удалось локализовать и полностью ликвидировать возгорание. Всего в тушении задействовали около 40 специалистов и более десяти единиц спецтехники. Пострадавших нет, сообщает "ТВ Центр".

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