В промзоне Люберец несколько часов тушили сильный пожар

Горел цех по переработке пластика

Крупный пожар тушили сегодня утром в подмосковных Люберцах. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины. Огонь распространился на площади полторы тысячи квадратных метров. Из ангара поднимался густой, чёрный дым.

На место оперативно прибыли экстренные службы. За несколько часов им удалось локализовать и полностью ликвидировать возгорание. Всего в тушении задействовали около 40 специалистов и более десяти единиц спецтехники. Пострадавших нет, сообщает "ТВ Центр".

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