Режиссёр Валерий Усков отмечает 90-летие

Его герои - реалистичные и понятные зрителю

Выдающийся режиссёр и сценарист, народный артист РСФСР Валерий Усков сегодня отмечает 90-летие. Большая часть его биографии связана с киностудией "Мосфильм". Долгие годы Валерий Усков работал вместе со своим братом - Владимиром Краснопольским. На их картинах выросло не одно поколение: "Вечный зов", "Тени исчезают в полдень", "Неподсуден", "Воровка"...

За вклад в развитие отечественного кинематографа Усков был отмечен различными государственными наградами: орденами Почёта и "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, сообщает "ТВ Центр".

Ему всегда была интересна судьба простого человека, а его герои получались реалистичными и понятными зрителю. И сейчас в свои девяносто он по-прежнему полон идей.

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