ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Режиссёр Валерий Усков отмечает 90-летие

13:04
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Его герои - реалистичные и понятные зрителю

Выдающийся режиссёр и сценарист, народный артист РСФСР Валерий Усков сегодня отмечает 90-летие. Большая часть его биографии связана с киностудией "Мосфильм". Долгие годы Валерий Усков работал вместе со своим братом - Владимиром Краснопольским. На их картинах выросло не одно поколение: "Вечный зов", "Тени исчезают в полдень", "Неподсуден", "Воровка"...

За вклад в развитие отечественного кинематографа Усков был отмечен различными государственными наградами: орденами Почёта и "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, сообщает "ТВ Центр".

Ему всегда была интересна судьба простого человека, а его герои получались реалистичными и понятными зрителю. И сейчас в свои девяносто он по-прежнему полон идей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Валерий Усков
Валерий Усков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.