Туристы едут на Сахалин посмотреть на лежбище морских львов

Животные громогласно заявляют о себе

На Сахалине наблюдается наплыв туристов. Со всей страны приезжают желающие увидеть вблизи лежбище морских львов и услышать их громогласный рёв. Эти редкие животные появляются в порту Невельска во время межсезонной миграции. Наблюдают за сивучами со специальной смотровой площадки или экскурсионной лодки. В этом году можно увидеть сразу несколько сотен особей.

На многие километры разносятся гортанные звуки, похожие на гудки пароходов. Это громогласно заявляют о себе сивучи или северные морские львы. Сотни редких животных уместились на узкой каменистой полоске рядом с сахалинским городом Невельском. Вот уже более полусотни лет у этого брекватера - двойная функция. Помимо защиты порта от напора волн, он служит лежбищем для ластоногих, которые останавливаются здесь во время межсезонных миграций.

Ольга Егурнова, директор компании-организатора лодочных экскурсий: "Сивучи - это наш символ, это вестники весны. И обычно они у нас приходят в конце января, первый отряд разведчиков приплывает, они оценивают обстановку, уплывают. И потом приплывает основная масса, все стадо. И с каждым разом всё увеличивается и увеличивается".

Посмотреть на это зрелище ежегодно приезжают тысячи туристов. С середины апреля открывается морская навигация, и к месту отдыха морских львов начинают возить лодочные экскурсии.

Сивучей называют крупнейшими представителями ушастых тюленей. Взрослые особи вырастают до трех с лишним метров в длину и могут весить около тонны. Морскими львами их называют за некое подобие гривы и грозный крик. Но вот бесстрашием они не обладают - напротив, животные достаточно пугливы, и увидеть сивучей в городских условиях - большая редкость, доступная всего в трёх точках мира.

Виктория Богданова, начальник отдела экономического развития и закупок администрации Невельского городского округа: "Мест, где сивучи подходят так близко к городу, очень мало на нашей планете. Это - город Невельск, Петропавловск-Камчатский и американский Сиэтл. Сивучи приплывают примерно в середине апреля и уплывают где-то в июне. Но в прошлом году сивучи лежали у нас практически круглый год, и была возможность за ними наблюдать всё лето".

Длинный бетонный подиум высоковат для тюленей, но они приноровились на него запрыгивать. На возвышении краснокнижные животные чувствуют себя прекрасно: они неуклюже толкаются, зевают, лениво почёсываются и даже дерутся. За их жизнью можно наблюдать в большие бинокли с главной площади Невельска, сообщает "ТВ Центр".

Соседством с дикой природой здесь очень гордятся, и делают все, чтобы ластоногим мигрантам было комфортно прибрежную зону регулярно очищают от мусора. В районе лежбища запрещён дайвинг, морских львов нельзя кормить и трогать.

Наталья Тарасова, «ТВ Центр»

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