Собянин рассказал о работе молочных кухонь в Москве

Они постепенно обновляются

На молочных кухнях столицы с начала этого года выдали бесплатно более 13 миллионов продуктовых наборов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с прошлого года все продукты город покупает по офсетному контракту. В прошлом году в Москве появилось собственное производство сухих смесей.

Собянин также сообщил, что городские молочные кухни постепенно обновляются. В них теперь есть зоны ожидания, организован доступ для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Москвичи могут выбрать для себя пункт выдачи молочных продуктов и день посещения. Заявление оформляется онлайн на портале mos.ru при наличии направления из поликлиники.

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