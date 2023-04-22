На месте падения бомбы в Белгороде началась массовая эвакуация

Обнаружен ещё один опасный предмет

На месте падения авиабомбы в Белгороде сапёрами найден взрывоопасный предмет. Его решено обезвредить на полигоне, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Местные СМИ сообщают о ещё одной бомбе, обнаруженной на улице Ватутина.

Власти приняли решение эвакуировать жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. Это более трёх тысяч человек. Людей вывозят на автобусах в пункты временного размещения. Пустые дома будет охранять полиция.

20 апреля над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса с самолёта Су-34, сообщало Минобороны. Взрыв привёл к повреждениям жилых домов и автомобилей, пострадали три человека. На месте падения бомбы образовалась огромная воронка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"