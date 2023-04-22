Волонтёры отмечают интерес москвичей к информации о записи на контрактную службу

Люди интересуются условиями службы

Волонтёры отмечают интерес москвичей к материалам о записи на военную службу по контракту, рассказал один из добровольных помощников центра отбора на службу по контракту Евгений. Он работает на специальной стойке у станции метро "Аэропорт".

По словам Евгения, настрой у граждан положительный. Каждый день подходит около 150-200 человек. Многие задают интересующие вопросы.

Информационные стойки работают по будним дням с 16:00 до 19:00, в выходные с 14:00 до 18:00.

Все, кто решил идти служить по контракту и заключить его в Москве, дополнительно к федеральным выплатам получают городские выплаты и социальную поддержку.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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