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Германия объявила о массовой высылке российских дипломатов

14:48
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Россия подготовила зеркальный ответ

Германия приняла решение об очередной массовой высылке российских дипломатов, сообщили в МИД России.

Москва решительно осуждает действия Берлина, которые демонстративно разрушают весь массив двусторонних отношений. На Смоленской площади подготовили зеркальный ответ.

Уже принято решение о высылке из России немецких дипломатов. Кроме того, количество немецких дипломатических представительств будет сокращено.

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