Германия объявила о массовой высылке российских дипломатов

Россия подготовила зеркальный ответ
Германия приняла решение об очередной массовой высылке российских дипломатов, сообщили в МИД России.
Москва решительно осуждает действия Берлина, которые демонстративно разрушают весь массив двусторонних отношений. На Смоленской площади подготовили зеркальный ответ.
Уже принято решение о высылке из России немецких дипломатов. Кроме того, количество немецких дипломатических представительств будет сокращено.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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