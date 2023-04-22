Германия объявила о массовой высылке российских дипломатов

Россия подготовила зеркальный ответ

Германия приняла решение об очередной массовой высылке российских дипломатов, сообщили в МИД России.

Москва решительно осуждает действия Берлина, которые демонстративно разрушают весь массив двусторонних отношений. На Смоленской площади подготовили зеркальный ответ.

Уже принято решение о высылке из России немецких дипломатов. Кроме того, количество немецких дипломатических представительств будет сокращено.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"