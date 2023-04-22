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Раскольники напали на православный храм под Киевом

17:32
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Они взломали замки на дверях

Раскольники пытаются захватить храм канонической Украинской православной церкви в селе Требухове Киевской области. На территорию проникли десятки человек в камуфляже. Они взломали замки на дверях церкви и ворвались внутрь.

Группа верующих, в том числе женщины и дети, закрылась в трапезной. По данным очевидцев, раскольники пытаются прорваться и туда. Кроме того, люди в масках и военной форме окружили дом, где проживает семья местного священника. Прихожане оказывают сопротивление, сообщает "ТВ Центр".

За последние месяцы сторонники раскольнической церкви, которых поощряет Киев, развернули масштабную кампанию по захвату православных храмов. Участились нападения на монахов, их обвиняют в госизмене и вводят санкции. В марте украинские власти устроили гонения на священников Киево-Печерской лавры. Несмотря на угрозы, братия заявила, что не пойдёт на компромиссы и будет бороться до конца.

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