В Подмосковье проходят учения студентов-спасателей

Они помогают в ликвидации пожаров и наводнений

Всероссийский студенческий корпус спасателей сегодня отмечает 22-летие со дня образования. Добровольцы помогают специальным службам при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает "ТВ Центр".

Они принимают участие в ликвидации последствий природных пожаров, наводнений и уже больше года сопровождают гуманитарные колонны, доставляют продукты и необходимые вещи, занимаются восстановительными работами в новых российских регионах.

Этому предшествует и масштабная подготовка. Так, например, на подмосковном полигоне в Апаринках сегодня проходят учебно-тренировочные сборы. Всего в студенческом корпусе спасателей более 8-и тысяч добровольцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"