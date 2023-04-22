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В Подмосковье проходят учения студентов-спасателей

15:47
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Они помогают в ликвидации пожаров и наводнений

Всероссийский студенческий корпус спасателей сегодня отмечает 22-летие со дня образования. Добровольцы помогают специальным службам при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает "ТВ Центр".

Они принимают участие в ликвидации последствий природных пожаров, наводнений и уже больше года сопровождают гуманитарные колонны, доставляют продукты и необходимые вещи, занимаются восстановительными работами в новых российских регионах.

Этому предшествует и масштабная подготовка. Так, например, на подмосковном полигоне в Апаринках сегодня проходят учебно-тренировочные сборы. Всего в студенческом корпусе спасателей более 8-и тысяч добровольцев.

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Всероссийский студенческий корпус спасателей
Всероссийский студенческий корпус спасателей
Всероссийский студенческий корпус спасателей
Всероссийский студенческий корпус спасателей
Всероссийский студенческий корпус спасателей
Всероссийский студенческий корпус спасателей
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