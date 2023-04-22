Актёр Юрий Васильев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Он отметил высокую организацию работы

Актёр Юрий Васильев посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту. Народный артист России поддержал молодых ребят, которые отправляются на выполнение служебных задач.

Он навал их настоящими мужиками. "Здорово всё организовано, всё продумано, очень чётко, по локациям здорово. Москва всегда показывает пример, поэтому, мне кажется, что так должно быть везде", - сказал Васильев.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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