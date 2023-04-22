Штурмовые отряды освободили три квартала на западе Артёмовска

Город скоро освободят

Штурмовые отряды за последние сутки освободили три квартала в западной части Артёмовска. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Поддержку штурмовикам на флангах оказывали бойцы ВДВ.

С воздуха в зоне спецоперации оказывает поддержку авиация. Всего совершено шесть самолётовылетов, артиллерией нашей группировки выполнены 62 огневые задачи.

Также силами ПВО сбиты десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". За сутки уничтожены пять украинских беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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