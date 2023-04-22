ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Волонтёры отмечают интерес москвичей к материалам о военной службе по контракту

16:04
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Их раздают у станций метро и МЦК

Волонтёры говорят об интересе москвичей к материалам о записи на военную службу по контракту. Один из добровольных помощников Алексей отметил заинтересованность жителей столицы к этой информации. Волонтёр раздаёт листовки у станции МЦК "Коптево".

"Люди проявляют интерес, задают много вопросов, на которые мы с радостью отвечаем, записывают информацию", - сказал он.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту
Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.