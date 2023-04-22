Волонтёры отмечают интерес москвичей к материалам о военной службе по контракту

Их раздают у станций метро и МЦК

Волонтёры говорят об интересе москвичей к материалам о записи на военную службу по контракту. Один из добровольных помощников Алексей отметил заинтересованность жителей столицы к этой информации. Волонтёр раздаёт листовки у станции МЦК "Коптево".

"Люди проявляют интерес, задают много вопросов, на которые мы с радостью отвечаем, записывают информацию", - сказал он.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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