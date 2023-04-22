ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Пострадавших нет

Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы работают на месте обрыва.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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