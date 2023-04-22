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В Белгороде обезвредили найденный на улице боеприпас

18:09
  • суббота
  • 22 апреля 2023

Его отвезли на полигон

Из жилого района Белгорода вывезли авиационный боеприпас, который сегодня обнаружили сапёры. В Сети уже публикуют кадры процесса транспортировки. Как сообщили в МЧС, снаряд не опасен. Его уничтожат на специальном полигоне.
На месте падения бомбы в Белгороде началась массовая эвакуация

Ранее глава региона Вячеслав Гладков объявил эвакуацию жителей 17-ти многоквартирных домов. Для них подготовили пункты временного размещения и автобусы.

Однако теперь в этом нет необходимости и уже в ближайшее время люди смогут вернуться домой, сообщает "ТВ Центр".

Напомню, 20 апреля вечером в Белгороде прогремел взрыв. Как сообщили в российском Минобороны, при выполнении полёта истребителем Су-34 произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадали три человека. Их жизни вне опасности, идёт расследование.

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