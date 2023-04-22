Минобороны показало работу ремонтных подразделений в зоне СВО

Они возвращают в строй повреждённую технику

Минобороны показало слаженную работу специалистов ремонтных подразделений. Они возвращают повреждённую и сломанную военную технику в строй за считанные часы.

Специалисты работают не только с бронетехникой и автомобилями, но ремонтируют и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия. Недавно мастера впервые освоили способы ремонта и восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов на новые в полевых условиях, сообщили в военном ведомстве.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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