Собянин рассказал, как городская "Фабрика дизайна" помогает российским компаниям в условиях санкций

Проект стартовал в 2022 году

Сергей Собянин рассказал о том, как в Москве применяют дизайнерские решения, которые российские компании получили благодаря проекту "Фабрика дизайна". Мэр напомнил, что он стартовал в прошлом году,. Проект призван помочь российским компаниям во время международных санкций разрабатывать собственную продукцию.

Технология работы простая: производители обращаются за помощью с дизайном самых разных товаров: промышленного и медицинского оборудования, техники, мебели, транспорта и одежды. Производителям уже удалось заключить более 20 соглашений о сотрудничестве с дизайнерами.

Площадка проекта превратилась в место знакомства бизнеса и креативной индустрии. Часть компаний в итоге начала работать, в том числе с теми специалистами, которые участвовали в проекте и не смогли победить. Собянин привёл конкретный пример: одна из победительниц, Лейсан Гатауллина, разработала для фирмы из Санкт-Петербурга дизайн комфортной зоны для переодевания в детском саду.

Через два дня начнётся сбор запросов от предприятий на участие в новых треках конкурса промышленного дизайна "Фабрика дизайна 2.0".

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