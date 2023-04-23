Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ

Огонь вёлся из гаубицы "Мста-С"

Артиллерийская батарея самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожила опорный пункт и боевые машины пехоты противника. Огонь вёлся на расстоянии до 30 километров. Артиллеристы уточнили координаты с помощью беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

После боевой стрельбы военные меняют огневые позиции, чтобы не попасть под ответный удар и пополняют боекомплект. Такая тактика дезориентирует противника, заставляет его впустую тратить боезапас и рассекречивать позиции замаскированных огневых точек. И главное – спасает жизни наших бойцов.

Боевые задачи в составе расчётов выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации и завершили полный цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах.

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