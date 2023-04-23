ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ

11:07
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Огонь вёлся из гаубицы "Мста-С"

Артиллерийская батарея самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожила опорный пункт и боевые машины пехоты противника. Огонь вёлся на расстоянии до 30 километров. Артиллеристы уточнили координаты с помощью беспилотников, сообщает "ТВ Центр".
Минобороны: ВСУ потеряли до 310 военных на донецком направлении

После боевой стрельбы военные меняют огневые позиции, чтобы не попасть под ответный удар и пополняют боекомплект. Такая тактика дезориентирует противника, заставляет его впустую тратить боезапас и рассекречивать позиции замаскированных огневых точек. И главное – спасает жизни наших бойцов.

Боевые задачи в составе расчётов выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации и завершили полный цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Расчеты гаубиц "Мста-С" ВС России
Расчеты гаубиц "Мста-С" ВС России
Расчеты гаубиц "Мста-С"
Расчеты гаубиц "Мста-С"
Боевая работа расчетов "Мста-С" ВС России
Боевая работа расчетов "Мста-С" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.