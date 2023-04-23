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В Минобороны назвали новые имена героев СВО

11:31
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Отличились прапорщик Муратов и рядовой Тюкаркин

В Минобороны рассказали о тех, кто с честью и мужеством выполняет свой долг в зоне проведения СВО. Старший прапорщик Альмурат Муратов в составе десантной бригады обнаружил опорный пункт националистов. Завязался бой, в ходе которого он из стрелкового оружия уничтожил шесть огневых точек, десять боевиков и две единицы бронетехники.
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Когда противнику удалось выстрелом из гранатомёта подбить боевую машину наших десантников, Муратов оказал первую помощь раненому наводчику и продолжил бой.

Водитель медицинского отряда, рядовой Максим Тюкаркин эвакуировал из-под обстрела колонну российских военнослужащих и три автомобиля. За время проведения специальной военной операции Тюкаркин спас жизни более чем 30 раненым бойцам, сообщает "ТВ Центр".

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