На Украине захвачен ещё один храм канонической церкви

Раскольники продолжают бесчинствовать

На Украине радикалы отметились новыми бесчинствами. Они захватили ещё один храм канонической православной церкви, на этот раз в Киевской области. Действовали по уже отработанному сценарию - напали на прихожан и священнослужителей во время молебна и осквернили святыни. За всем этим наблюдали и не вмешивались полицейские.

Утренней службе, казалось, ничто не угрожало. Верующие пришли отметить пасхальную седмицу в праздничном настроении, принесли куличи и яйца. Но когда в церковном дворе появились люди в камуфляже, богослужение пришлось прервать и пойти врукопашную, сообщает "ТВ Центр".

Женщины и дети, присутствующие на службе, переместились в трапезную. Чем сильнее были крики на улице, тем громче верующие пели главный пасхальный гимн. Но силы были не равны. Оттеснив верующих, раскольники болгаркой срезали замки. Толпа ворвалась в храм, но и на этом не остановились.

Дом священника, в котором находилась семья настоятеля, стал следующей мишенью. Борцы с православием грозились выселить их из дома и начать опись имущества. Державшие оборону в трапезной пытались вразумить толпу. Попытки прорваться в трапезную не прекращаются. Православная община Покровского храма сплотила ряды.

Угрозы расправой, оскорбления и глумление над чувствами верующих не прекращаются. Вот завернутая в украинский флаг участница рейдерского захвата с издёвкой предлагает пономарю прихода бросить портрет предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия и взять икону Спасителя.

Из взломанного храма активисты раскола канонической православной церкви вынесли во двор Библию, церковную литературу, среди которой и житии святых, назвав эти книги мусором, скинули в детскую машинку. Все это сдабривалось циничными комментариями. Насмешки снимали на фото, записывали видео. Прихожане утверждали, что раскольники публично сожгли Евангелие и другие церковные книги при бездействии полиции.

Всё это - в 30 километрах от столицы, в получасе езды от Киево-Печерской лавры. Там на протяжении нескольких дней пытаются изгнать монахов, и студентов Духовной академии, власти проводят "инвентаризацию музейных экспонатов". Глава канонической Украинской православной церкви - митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий провёл субботнюю службу.

Пока в храме Киево-Печерской Лавры молились православные, за его пределами с плакатами и народными украинскими песнями бесновались сторонники раскола. Вот активистка, прогуливаясь по святой обители, после оскорблений верующих добралась и до полицейского.

Под предлогом проверки технического состояния зданий четвёртый день на территории заповедника работает комиссия. Все это следствие планомерного давления на каноническую украинскую православную церковь киевских властей, которые в одностороннем порядке расторгли договор аренды с УПЦ и теперь намерены передать храмовый комплекс раскольникам.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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