Россия ответила на провокацию ФРГ с дипломатами

Москва высылает немецких дипработников

Россия отправляет на родину 34 из 90 работающих в Москве немецких дипломатов. Кроме того, будет сокращено максимальное число сотрудников диппредставительств ФРГ в нашей стране. Такое решение было принято в ответ на заявление о том, что Германия высылает более 20-ти российских дипломатов. В германском МИДе пояснили, что делают это якобы для уменьшения присутствия наших спецслужб на своей территории.

Пока речь идёт о высылке более трети всех сотрудников диппредставительств Германии. Однако Берлину, как показала история с утечкой документов из Пентагона, стоило бы опасаться удара совсем с другой стороны. Вашингтон регулярно уличают в слежке за как бы союзниками. Из тех же попавших в сеть секретных данных стало известно, что Украина очень нуждается в зенитных боеприпасах и другой военной помощи. Об этом пишет британская "Таймс".

Тем временем Испания отправляет в Киев шесть отремонтированных танков "Леопард2, следом – ещё четыре. Всего же западные страны обязались передать ВСУ полторы сотни машин немецкого производства. Но с важной оговоркой, которую сделали журналисты "Форин Полиси": в "Леопардах2 применяют различные виды снарядов, и закупать их оптом будет сложно. То же американское издание сообщает: на Украину прибыл зенитно-ракетный комплекс Hawk. Правда, без радаров. Сами американцы эти ЗРК перестали использовать ещё в 90-е годы.

Накачка Украины западным вооружением едва ли приведёт стороны за стол переговоров, в этом уверен министр обороны Италии. Гвидо Крозетто обвинил Вашингтон в том, что тот блокирует мирные инициативы Рима в Совете безопасности ООН. Глава оборонного ведомства Италии также добавил: помимо США на политической арене появляются и другие авторитетные игроки, явно намекая на Китай.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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