В Петергофе открыли сезон фонтанов

В этом году появились нововведения

В Санкт-Петербурге открыли сезон фонтанов. Они заработали по всему городу. А самая красочная церемония прошла в пригороде северной столицы Петергофе. Парк музея-заповедника украшают 150 фонтанов. Самый впечатляющий из них - "Большой каскад", украшающий вход во дворец, запустили под звуки "Гимна великому городу".

Чтобы лучше рассмотреть, как приводится в действие фонтанный комплекс в Петергофе, нужно занять место с левой стороны Большого каскада. Именно отсюда хорошо видно, как поворачивают старинный длинный ключ, открывающий заслонку под землей. И после этого начинается волшебство.

Под звуки гимна Санкт-Петербургу струя медленно поднимается из пасти золотого льва. За ним оживают и остальные фонтаны. И всё это работает без единого насоса, как и триста с лишним лет назад, когда на это любовался Пётр I - создатель уникального гидротехнического ансамбля, сообщает "ТВ Центр".

Его мечтой было превзойти по грандиозности знаменитый королевский парк во Франции. И замысел удался: в Версале вода в трубы подаётся снизу наверх из Сены с помощью сложной и громоздкой системы насосов. А петергофские фонтаны придумали питать из родников, которые находятся выше над уровнем моря, чем сам парк.

Фонтанная система насыщается из 18 местных прудов, 12 речек и 9 каналов. Протяженность труб - 25 километров. Потребление всего комплекса - 900 литров в секунду. Естественный напор позволил Петру I осуществить ещё одну задумку - знаменитые водные шутихи. Когда одним нажатием педали водные струи внезапно появляются из замаскированных труб к полной неожиданности отдыхающих.

Это одна из самых любимых шутих, придуманных императором для его придворных. Предполагалось, что, когда кавалеры и дамы, устав от прогулок по парку, зайдут сюда отдохнуть и приблизиться к столу с фруктами, из отверстий вокруг стола начинает брызгать вода. Попадая на придворные туалеты. Это очень забавляло императора.

Сейчас все исторические аттракционы работают, но по расписанию, чтобы не напугать гостей. В этом году в Петергофе ждут рекордное количество посетителей с учётом закрытия многих туристических направлений и снятия коронавирусных ограничений. Цены на билеты остались прежними, но появились новые льготы: для участников специальной военной операции и членов их семей вход в Петергоф теперь бесплатный.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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