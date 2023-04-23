Собянин рассказал о строительстве моста через затон Новинки

Его откроют в этом году

До конца года будет сдан в эксплуатацию автомобильный мост через затон Новинки. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, мост готов уже на 85%.

Строители установили центральный пролёт на постоянные опоры. Его длина 291 метр. Сейчас возводятся разворотная площадка для городского транспорта и подземный переход. Финальную точку мостостроители поставят, когда будут обустроены тротуары и наземные регулируемые переходы.

Мост соединит строящуюся Симоновскую набережную с районом Южнопортовый. Это позволит существенно освободить участки Третьего транспортного кольца и проспект Андропова. Мост улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов на территории бывшего завода "ЗИЛ".

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